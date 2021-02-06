Jandarmanın Göbeklitepe'deki metal blok nöbeti devam ediyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Jandarmanın Göbeklitepe'deki metal blok nöbeti devam ediyor (2)

06.02.2021 13:58 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:02
Jandarmanın Göbeklitepe'deki metal blok nöbeti devam ediyor (2)

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDUŞanlıurfa'da heyecana yol açan Göbeklitepe yakınlarındaki metal bloğun gizemi devam ederken, İl Jandarma Komutanlığı olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Şanlıurfa'da heyecana yol açan Göbeklitepe yakınlarındaki metal bloğun gizemi devam ederken, İl Jandarma Komutanlığı olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.  

Özel ekip, ilk olarak metal bloğun 4 Şubat gecesi getirildiğini belirledi. Bir yandan metal bloğun konulduğu arazinin bulunduğu Örencik Mahallesi sakinlerinin bilgisine başvuran ekipler, diğer yandan da hem Göbeklitepe ören yerindeki hem de bölgeye ulaşımın sağlandığı güzergah üzerindeki mobese ile güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 4 Şubat gününden itibaren tüm kayıtları inceleyen ekipler, kamyon, kamyonet ve kapalı kasa tüm araçları titiz şekilde tek tek tarıyor. En küçük ayrıntıyı bile değerlendiren ekipler, bölgeye gelen araç plakalarından metal bloğun kimler tarafından getirildiğini saptamaya çalışıyor.

Bu arada, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bölgeye çevre mahallelerde oturan ve arazilerine giden vatandaşların dikili metal bloğu görmeye gelmeleri dron kamerasıyla görüntülendi.


Jandarmanın Göbeklitepe'deki metal blok nöbeti devam ediyor (2)
Jandarmanın Göbeklitepe'deki metal blok nöbeti devam ediyor (2)
Jandarmanın Göbeklitepe'deki metal blok nöbeti devam ediyor (2)
Jandarmanın Göbeklitepe'deki metal blok nöbeti devam ediyor (2)
Jandarmanın Göbeklitepe'deki metal blok nöbeti devam ediyor (2)
Jandarmanın Göbeklitepe'deki metal blok nöbeti devam ediyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Deniz Akkaya Hüner Coşkuner
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarmanın Göbeklitepe'deki metal blok nöbeti devam ediyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 14:02:26. #1.14#
title