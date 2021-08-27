Jandarmanın durdurduğu şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
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Jandarmanın durdurduğu şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Jandarmanın durdurduğu şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Kargı ilçesinde bulunan mesire alanında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.

İçerisinde şüpheli 3 şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 14 gr toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet aparat ve 12 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan sigara kağıdı ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulurken diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlere aralıksız devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Jandarmanın durdurduğu şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
Jandarmanın durdurduğu şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
Jandarmanın durdurduğu şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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