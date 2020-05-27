Jandarmanın durdurduğu otomobilden 384 adet sikke çıktı OSMANİYE'de jandarma tarafından durdurulan otomobilden 384 sikke ile 48 obje ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

OSMANİYE'de jandarma tarafından durdurulan otomobilden 384 sikke ile 48 obje ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından oluşturulan kontrol noktasında şüpheli E.K.'nın kullandığı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, 384 madeni sikke, 48 obje olmak üzere toplam 432 adet eski eser ele geçirildi. Sürücü E.K. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA