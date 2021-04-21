Jandarmanın durdurduğu araçtan tarihi eserler çıktı
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Jandarmanın durdurduğu araçtan tarihi eserler çıktı

Jandarmanın durdurduğu araçtan tarihi eserler çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta Roma ve Helenistik dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta Roma ve Helenistik dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebze ilçesi Eskihisar Feribot İskelesi girişinde yaptıkları yol kontrollerinde şüpheli bir aracı durdurarak içerisinde arama yaptı. Aramalarda araç içine gizlenmiş halde Roma ve Helenistik dönemlere ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 141 adet sikke, 7 adet yüzük, 4 adet mühür, 3 adet haç, 1 adet bilezik, 3 adet metal obje, 1 adet mermer obje ele geçirildi. Tarihi eserlerin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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