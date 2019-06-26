Jandarmanın dur ihtarına uymadı, göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 ölü
Jandarmanın dur ihtarına uymadı, göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 ölüEDİRNE - Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayan minibüs kaçarken kaza yaptı.
Jandarmanın dur ihtarına uymadı, göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 ölü
EDİRNE - Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayan minibüs kaçarken kaza yaptı. Göçmenleri taşıyan araçtakilerden 11'i öldü, çok sayıda yaralı var.
Kaynak: İHA
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