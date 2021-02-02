Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu yaralı pelikan, korumaya alındı
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Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu yaralı pelikan, korumaya alındı

02.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:17
Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu yaralı pelikan, korumaya alındı

BURDUR'da jandarmanın donmak üzereyken bulduğu, sağ kanadı kırık pelikan, korumaya alındı.

BURDUR'da jandarmanın donmak üzereyken bulduğu, sağ kanadı kırık pelikan, korumaya alındı.

Soğuk hava şartlarından etkilenen yaban hayvanlarını koruma ve kurtarmaya yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye sırasında merkeze bağlı Hacılar köyü Karaçal Barajı mevkiinde uçamayan bir pelikan buldu. Kış koşullarından etkilenerek bitkin düşen, donmak üzere olan pelikan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından koruma altına alınarak ilk müdahalesi yapıldı.Sağ kanadının kırık olduğu belirlenen pelikan, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu yaralı pelikan, korumaya alındı
Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu yaralı pelikan, korumaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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