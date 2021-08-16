Jandarmanın dikkatinden kaçmadı: çevreye moloz döken şahıslara ceza
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Jandarmanın dikkatinden kaçmadı: çevreye moloz döken şahıslara ceza

Jandarmanın dikkatinden kaçmadı: çevreye moloz döken şahıslara ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de etrafa gelişigüzel moloz dökerek çevre kirliliğine sebep olan iki şahsa idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de etrafa gelişigüzel moloz dökerek çevre kirliliğine sebep olan iki şahsa idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'nin merkez Pazarcık Köyü mevkiinde önleyici kolluk faaliyeti icra eden jandarma devriyesi ekipleri, S.S. ve N.E. isimli şahısların köyün merasına traktörle inşaat molozu döktüklerini tespit etti. Olaya müdahale eden Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince suçüstü yakalanan şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği 13 bin 237 TL'ye kadar idari para cezası uygulanması için tutanak tanzim edildi. Tutanak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildi.

Ayrıca kimliklerini ibraz etmek istemeyen şahıslara yine kimliğini bildirmeme kabahatinden de toplam 408 TL idari para cezası uygulandı.

Çevreyi kirleten şahısların döktükleri molozları tekrar toplatılarak belediyenin belirlediği moloz döküm sahasına götürmeleri sağlandı. - KIRIKKALE

Jandarmanın dikkatinden kaçmadı: çevreye moloz döken şahıslara ceza
Jandarmanın dikkatinden kaçmadı: çevreye moloz döken şahıslara ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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