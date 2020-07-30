Jandarmanın dikkati yaralı kediyi yaşama döndürdü Kütahya'nın Emet ilçesinde devriye görevi sürdüren jandarma ekipleri, Emet-Hisarcık karayolu çıkışında buldukları yaralı kediyi veterinere götürerek tedavi ettirdiler.

Kütahya'nın Emet ilçesinde devriye görevi sürdüren jandarma ekipleri, Emet-Hisarcık karayolu çıkışında buldukları yaralı kediyi veterinere götürerek tedavi ettirdiler.

Edinilen bilgiye göre devriye görevi yürüten Jandarma ekipleri, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kediyi görüp durumuna baktılar. Kedinin yaşadığını farkeden Jandarma personeli, yaralı kediye veteriner hekime götürdüler. Olayı haber alır almaz işyerine gelen Veteriner Hekim İsmail Hakkı Uygun, yaralı kediyi tedavi altına altı. Yaklaşık 2 saat süren tedavi sonrası tekrar hayata tutunan yaralı kedi Emet Belediyesi tarafından sahiplenildi ve bakımı üstlenildi. Jandarmanın bu hareketi vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA