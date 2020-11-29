Jandarmanın dikkati hırsızı yakalattı
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Jandarmanın dikkati hırsızı yakalattı

29.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:35
Jandarmanın dikkati hırsızı yakalattı

Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki araçtan şüphelenen jandarma ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı.

Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki araçtan şüphelenen jandarma ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, devriye görevine çıkan jandarma ekipleri Beyoğlan köyü yakınlarında bir otomobilin park halinde olduğunu fark etti. Aracın durumundan şüphelenen jandarma ekipleri, otomobilin arka kısmında çarşafın altına gizlenmiş kablolar olduğunu fark etti. Bunun üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri A.S.Ö adlı şahsı ormanlık alanda telefon direklerindeki bakır kabloları keserken suçüstü yakaladı. A.S.Ö. gözaltına alınırken araç ve kablolara da el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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