Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Mardin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu kapsamında yapılan arama faaliyetlerinde 18 kilogramlık EYP düzeneği bulunarak imha edildi.

08.11.2019 22:55 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:56
Jandarmanın dikkati faciayı önledi

'de ekipleri tarafından düzenlenen Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu kapsamında yapılan arama faaliyetlerinde 18 kilogramlık EYP düzeneği bulunarak imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, ekipleri tarafından düzenlen Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu kapsamında Artuklu ilçesi Özlüce Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'lı teröristlerce önceden toprak içerisine gizlenmiş 18 kilogramlık El Yapımı Patlayıcı (EYP)düzeneği buldu. Bulunan patlayıcı madde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ve Mayın EYP Tespit İmha (METİ) ekiplerince kontrollü şekilde patlatılırken büyük bir facianın önlendiği öğrenildi. Ekipler, saldırgan teröristlerin tespiti için olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Jandarmanın dikkati faciayı önledi
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