Jandarmanın denetlemeleri vatandaştan tam not aldı
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Jandarmanın denetlemeleri vatandaştan tam not aldı

Jandarma Asayiş Ekipleri, Sarıyer'de otel ve lokanta gibi alanlarda denetleme gerçekleştirdi.

Jandarmanın denetlemeleri vatandaştan tam not aldı
09.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:43

Jandarma Asayiş Ekipleri, Sarıyer'de otel ve lokanta gibi alanlarda denetleme gerçekleştirdi. Vatandaşlar, jandarmanın denetlemelerinden son derece memnun olduklarını ifade ederek "Jandarmamıza çok güveniyoruz" dedi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarıyer Kilyos bölgesinde sorumluluk alanlarında bulunan otel, pansiyon, kafeterya, kahvehane ve lokanta gibi vatandaşların kullandığı alanlarda denetleme gerçekleştirdi. 201 Asayiş Timi, 40 Motosikletli Asayiş Timi olmak üzere toplam 241 Tim ve 686 personelin katıldığı denetlemelerde bu alanlarda yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Vatandaşlar, jandarmanın gerçekleştirdiği denetlemelerden son derece memnun olduklarını söyledi.

"Jandarmamıza çok güveniyoruz"

Çay bahçesine gelen müşterilerden Ali Osman Terzioğlu, "Biz jandarmamıza çok güveniyoruz. Böyle yerlere geldiğimiz zaman denetimleri de görünce daha da hoşumuza gidiyor. Çok güzel bir uygulama" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

"Ateşi 38 dereceden yüksek olanları alamıyoruz"

İşletme olarak tüm tedbirleri uyguladıklarını söyleyen çay bahçesinin şefi Muzaffer Palancı, "İlk olarak, bahçemize gelen müşterilerimizin ateşini ölçüyoruz ve dezenfektan veriyoruz. Maskesi olmayan müşterilerimize de maske temin ediyoruz. Ateş ölçümlerinde ateşi 38 derecenin üzerinde olan kişileri maalesef alamıyoruz ve durumu 112'ye bildiriyoruz. Sosyal mesafe kuralını da bir dolu bir boş şeklinde masalarımızda uyguluyoruz. Bulaşıcılığı önlemek amacıyla menü veremiyoruz, menüdekileri müşterilere sözlü olarak aktarıyoruz" dedi.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, jandarmanın sorumluluk bölgelerindeki denetlemelerin aralıksız süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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