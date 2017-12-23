Jandarmanın Denetiminde 25 Esrar Ele Geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde yakalanan 2 kişi üzerinde 25 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında aralıksız çalışmalarını yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Türmüz mevkinde yakınlarında denetim yapıldı. Denetimlerde H.K., ve M.A., isimli 2 kişi uyuşturucu madde kullandıkları esnada jandarma ekiplerine yakalandı. Yakalanan 2 şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 25 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken, H.K., ve M.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN