Jandarmanın dedektör köpekleri terörle mücadelede önemli görev üstleniyor

07.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:06

Bitlis Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan eğitimli dedektör köpekler, uyuşturucu kaçakçıları ve PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda Mehmetçiğin en büyük yardımcısı oluyor.

Kırsalda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yanı sıra uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesinde etkin rol oynayan "keskin burunlar", aldıkları eğitim sayesinde suç ve suçlularla göz açtırmıyor.

Üstün koku alma yetenekleriyle araçların en gizli yerindeki uyuşturucuyu bulan dedektör köpekler, arama kurtarma faaliyetlerinin de vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor.

Terörle mücadele operasyonlarında da etkin rol üstlenen jandarma köpekleri, özellikle patlayıcı aramalarında büyük katkı sağlıyor.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki eğitimlerinin ardından il jandarma komutanlıklarına gönderilen köpekler, eğitimleri ve bakımları düzenli yapılarak her türlü göreve hazır bekletiliyor.

"Operasyonlarda komandolara her türlü desteği veriyor"

Mayın arama köpeği sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde mayın, bomba, iz takip, arama kurtarma, narkotik ve özel operasyon köpeklerinin bulunduğunu söyledi.

Mayın arama köpeğinin, yer altındaki her türlü anti-tank, anti-personel mayınları ile her el yapımı patlayıcıyı tespit etmek üzere eğitildiğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Mayın arama köpeğimiz 'Deste' 7 yaşında. Bugüne kadar 18 patlayıcı madde buldu. Operasyonlarda ve yol aramalarında güvenlik güçlerimize patlayıcı madde konusunda yardım ediyor. Timlerimizin önünde gidip her türlü patlayıcı maddeyi tespit ederek, personelimizi koruyor. Köpeklerimiz, kırsalda mağara, sığınak ve barınağa önceden girip patlayıcıları ve ter türlü tehlikeyi tespit ederek personelimizin kendisini daha güvende hissetmesini sağlıyor. Köpeklerin bakımını ve eğitimlerini kendimiz yapıyoruz."

İz takip köpeği eğiticisi olarak görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Kıvanç Taşkın da "Gürbüz" adlı köpeğin, kaybolan dost ve kaçan düşman unsurları ile hırsızlık, kaçakçılık, hudut ihlalleri ve ceza infaz kurumlarından kaçan şüphelileri, koku izlerinden 12 saate kadar takip edebildiğini aktardı.

Taşkın, 3 yıldır görev yapan köpeğin, şu ana kadar kaybolan 6 kişinin bulunmasını sağladığını anlattı.

Kaynak: AA