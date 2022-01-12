Jandarmanın dedektifleri, son 1 yılda 995 olayı aydınlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmanın dedektifleri, son 1 yılda 995 olayı aydınlattı

Jandarmanın dedektifleri, son 1 yılda 995 olayı aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), son 1 yılda bin 60 olaya müdahale ederek 995'ini aydınlattı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ), son 1 yılda bin 60 olaya müdahale ederek 995'ini aydınlattı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarmanın Dedektifleri 2021 yılında, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı, ev ve işyerinden hırsızlık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık, kasten öldürme gibi suçlar olmak üzere toplam bin 60 olaya müdahale etti. Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) müdahale ettiği olaylarda toplam 995 olayı aydınlattı.

Jasat timleri, uyuşturucu madde ticareti yapma, hırsızlık, kasten öldürme, dolandırıcılık, terör, yağma gibi suçlardan 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 58 şahsı, nitelikli suçlardan hakkında aranma kaydı bulunan 336 şahsı yakaladı. JASAT ekiplerince adli makamlara sevk edilen şahısların tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla her türlü suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Jandarmanın dedektifleri, son 1 yılda 995 olayı aydınlattı

Jandarmanın dedektifleri, son 1 yılda 995 olayı aydınlattı

Selin ortasında kalan biri bebek dört kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Selin ortasında kalan biri bebek dört kişi ekipler tarafından kurtarıldı

 Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu

Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu

 Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi

Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title