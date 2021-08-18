Jandarmanın çamur içinde bulduğu altınlar sahibine ulaştırıldı
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Jandarmanın çamur içinde bulduğu altınlar sahibine ulaştırıldı

Jandarmanın çamur içinde bulduğu altınlar sahibine ulaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evlerde temizlik yapan jandarma ekipleri buldukları ziynet eşyalarını temizledikten sonra sahibine teslim etti.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evlerde temizlik yapan jandarma ekipleri buldukları ziynet eşyalarını temizledikten sonra sahibine teslim etti.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde 11 Ağustos'ta Zarbana Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, bölgede çok sayıda evin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketi nedeniyle evini su basan B.E., jandarmadan yardım istedi. Sel afeti sonrası enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren jandarma ekibi, sel sularının bastığı evde temizlik yaptıkları sırada evde buldukları ziynet eşyalarını temizledikten sonra B.E'ye teslim etti. B.E, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KASTAMONU

Jandarmanın çamur içinde bulduğu altınlar sahibine ulaştırıldı
Jandarmanın çamur içinde bulduğu altınlar sahibine ulaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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