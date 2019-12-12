Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edildi
Haberler » Güncel » Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edildi - Haber

Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

12.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:50
Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edildi

'in ilçesinde ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, ekiplerine teslim edildi.

Köylerde devriye gezen Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı şahini fark etti.


Yaralı şahini koruma altına alarak ilçeye getiren jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşu, tedavi edilmesi için Bilecik Belediyesi Hayvan Barınağı veteriner kliniğine götürdü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler