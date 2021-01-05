Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı
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Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

05.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:46
Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

Karaman'da jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı olarak bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

Karaman'da jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı olarak bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde yol kenarında yaralı halde kızıl şahin buldu.

Ekipler daha sonra kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Şahinin, gerekli tedavi ve kontrolleri yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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