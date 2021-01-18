Jandarmanın bulduğu yaralı köpek, barınağa teslim edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Jandarmanın bulduğu yaralı köpek, barınağa teslim edildi

18.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:33
Jandarmanın bulduğu yaralı köpek, barınağa teslim edildi

ANKARA'da jandarma tarafından, soğuktan ve açlıktan ölmek üzereyken bulunan yaralı köpek, belediye hayvan barınağına teslim edildi.

ANKARA'da jandarma tarafından, soğuktan ve açlıktan ölmek üzereyken bulunan yaralı köpek, belediye hayvan barınağına teslim edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, Çubuk ilçesine bağlı Tahtayazı Mahallesi mevkiinde yol kenarında kar üzerindeki yaralı köpeği gördü. Ekipler, hareket etmekte zorlanan köpeğin arka ayaklarından yaralı olduğunu fark etti. Araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen, açlık ve soğuktan ölmek üzere olan köpek, bulunduğu yerden alınarak Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi. Köpek, burada tedaviye alındı. 

 


Jandarmanın bulduğu yaralı köpek, barınağa teslim edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Aleyna Tilki Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarmanın bulduğu yaralı köpek, barınağa teslim edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:33:28. #1.15#
title