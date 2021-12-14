JANDARMANIN BOTU DENİZDE BÖYLE YANDI - Haberler
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JANDARMANIN BOTU DENİZDE BÖYLE YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Marmara İlçesi'nde, Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılması düşünülen bot, bot limana bırakıldıktan kısa süre sonra alev alıp yandı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Marmara İlçesi'nde, Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılması düşünülen bot, bot limana bırakıldıktan kısa süre sonra alev alıp yandı. Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, botun itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet BAKİMARMARA(Balıkesir)(DHA)-

JANDARMANIN BOTU DENİZDE BÖYLE YANDI

JANDARMANIN BOTU DENİZDE BÖYLE YANDI

JANDARMANIN BOTU DENİZDE BÖYLE YANDI

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