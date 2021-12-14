JANDARMANIN BOTU DENİZDE BÖYLE YANDI
BALIKESİR'in Marmara İlçesi'nde, Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılması düşünülen bot, bot limana bırakıldıktan kısa süre sonra alev alıp yandı.
MARMARA, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Marmara İlçesi'nde, Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılması düşünülen bot, bot limana bırakıldıktan kısa süre sonra alev alıp yandı. Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, botun itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldüğünü söyledi.
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Mehmet BAKİMARMARA(Balıkesir)(DHA)-