Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü
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Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü

Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin 1 aylık çalışmaları sonucunda 12 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, olaylarla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin 1 aylık çalışmaları sonucunda 12 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, olaylarla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 9 Mayıs 2021 tarihinden itibaren meydana gelen hırsızlık olayları incelendi. Bir aylık çalışmaların sonucunda; 'Bağ, Bahçe ve Tarladan Hırsızlık' ile 'Motosiklet Hırsızlığı' yaşanan toplam 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen Y.A., O.A. ve E.F. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalar neticesinde 12 ayrı hırsızlık olayında çalındığı tespit edilen 7 adet motosiklet, 2 adet çapa makinası, 1 adet jeneratör, 2 adet kaynak makinası, 1 adet spiral makinası ve 58 adet elektrikli muhtelif tarım ve inşaat aleti ele geçirildi. Yapılan aramalar neticesinde ele geçirilen tüm hırsızlık malzemeleri Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile teşhisleri yaptırılarak sahiplerine teslim edildi.

Toplamda 12 ayrı hırsızlık olayının failleri olarak gözaltına alınan Y.A., O.A. ve E.F. isimli şüpheliler Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Eskişehir L Tipi kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü
Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü
Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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