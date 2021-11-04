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Jandarmanın baskın düzenlediği evden çok sayıda tarihi eser çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmanın baskın düzenlediği evden çok sayıda tarihi eser çıktı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan araştırmalar neticesinde,Taşköprü ilçesinde yaşayan F.E. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde 65 adet obje, 26 adet sikke, 19 adet yüzük, 14 adet kadeh, 1 adet Bakraç, 1 adet tarihi eser rehberi, 1 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen tabanca ile 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 41 adet tabanca fişeği, 45 adet av tüfeği kartuşu ve çok sayıda tabanca yapımında kullanılan namlu parçaları ve tamirat malzemeleri ele geçirdi.

Olayla ilgili F.E. isimli şahıs ise gözaltına alındı. - KASTAMONU

Jandarmanın baskın düzenlediği evden çok sayıda tarihi eser çıktı

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