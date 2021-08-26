Jandarmanın balçık içinde bulduğu altınlar sahibine teslim edildi

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerde temizlik yapan jandarma ekipleri, balçıkta buldukları altınları sahiplerine teslim etti.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerde temizlik yapan jandarma ekipleri, balçıkta buldukları altınları sahiplerine teslim etti.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu'nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araçta sel sularıyla birlikte denize Ezine Çayı üzerinden Karadeniz'e sürüklendi.

Meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda evin ve işyerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketi nedeniyle evini su basan Uğur ve Fatma Gökmen, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri, evde temizlik yaparken balçıkta 12 çeyrek ve 2 gram altın ile 1 altın bilezik buldu. Altınlar, Gökmen çiftine teslim edildi.

Ayrıca bir apartmanda da Saime Kartal isimli vatandaşa ait evin temizliğinde 3 adet bilezik, 1 adet gram altın, 2 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın ve 3 bin 200 TL nakit para jandarma ekiplerince bulunarak, sahiplerine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı