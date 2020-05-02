Jandarmanın atlı timlerinden plajlarda denetleme
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jandarmanın atlı timlerinden plajlarda denetleme

Jandarmanın atlı timlerinden plajlarda denetleme
02.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:07

Jandarmanın atlı timlerinden plajlarda denetleme Jandarma atlı timlerinin plaj denetlemesi havadan görüntülendi Jandarma sokağa çıkma kısıtlamasında görev bölgelerindeki kontrollerini sürdürdü.

Jandarmanın atlı timlerinden plajlarda denetleme

Jandarma atlı timlerinin plaj denetlemesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Jandarma sokağa çıkma kısıtlamasında görev bölgelerindeki kontrollerini sürdürdü. Jandarma atlı timleri plajlarda denetlemelerde bulundu, o anlar havadan görüntülendi.

Yeni Tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle duyurulan 1 ile 3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı duyurulmuştu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetlemek için 201 Asayiş Timi, 14 Jandarma Suç Araştırma Timi, 40 Motosikletli Asayiş Timi, 22 Motosikletli Trafik Timi, 37 Koruma ve Sevk Timi, 68 Jandarma Trafik Timi, 13 Olay Yeri İnceleme Timi, 2 Patlayıcı Madde İmha Timi ve Atlı Jandarma Timleriyle görev bölgelerinde hazır bulundu. Bugün Sarıyer'de bulunan Gümüşdere Plajına gelen Jandarma Atlı Timleri plajda denetleme yaparak, bölgede kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Sertuğ, Serhan, Sude ve Rehber isimli atlarla plajı baştan sona dolaşan jandarma personelinin denetleme yaptığı o anlar ise havadan görüntülendi.

"Denetlemelerin çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

Bölge sakinlerinden Alp Arslan isimli bir vatandaş uygulamanın son derece faydalı olduğunu söyleyerek, "Jandarmanın atlı birliklerinin sahilimizde, bölgemizde görmek bizim için gerçekten bir gurur kaynağıdır. Aynı zamanda at sevdalısı olarak atların bu denetimlerde fevkalade fayda sağlayacağını biliyoruz. Gümüşdere sakini olarak korona virüs atlatıldıktan sonra da bu sahillerde ve ormanlarda atlarla yapılan denetimlerin çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz, açıkçası çok sevindik. Burada denize girmek isteyen insanlara hızlıca müdahale edebiliyorlar. Atlar sahile, denizin içine kadar girebiliyorlar. Bu anlamda büyük fayda sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Jandarmanın atlı timlerinden plajlarda denetleme

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haber
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Haber
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek Haber
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Haber
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haber
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Bakan Soylu 'Salgında genel yayılım bitti' dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
Trump'ın 'Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı' suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz
Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal...
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Mfö Cem Yılmaz Hande Yener Burak Özçivit
Spor Neymar Falcao Şenol Güneş Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Su Kadın Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Jandarmanın atlı timlerinden plajlarda denetleme - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 16:36:35. #1.14#
title