Jandarmanın atlı ekibi, sahillerde göreve başladı
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Jandarmanın atlı ekibi, sahillerde göreve başladı

Jandarmanın atlı ekibi, sahillerde göreve başladı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sahillerde yerli ve yabancı turist yoğunluğunun artmasıyla atlı jandarma ekibi görev yapmaya başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sahillerde yerli ve yabancı turist yoğunluğunun artmasıyla atlı jandarma ekibi görev yapmaya başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle biri kadın 2 askeri personel Muğla'ya geldi. Göreve 2 atla başlayan jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda, görev alacak.

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan süvariler, Ölüdeniz Mahallesi'nde Likya Yolu, Kayaköy, Belcekız Plajı ve Kumburnu plajlarında devriye yapacak.

Tatilciler, atlı jandarma ekibiyle fotoğraf çektirmek istiyor

Göreve başlayan atlı birlik, turistlerden de ilgi görüyor. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan ekip, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler de jandarma ekibinin fotoğrafını çekiyor.

Ayrıca, sahilde bulunan yerli ve yabancı turistlerin atları beslediği ve sevdiği görüldü.

Balıkesir'den tatil için Ölüdeniz'e gelen Şeyma Üstün, plajda atları ilk defa gördüğünü, jandarmanın aldığı güvenlik önlemlerinden çok memnun olduğunu ifade etti.

Rusya'dan tatil için gelen Alina Naviko ise yaklaşık 9 gündür Ölüdeniz'de tatil yaptığını ve bölgenin doğasına hayran kaldığını dile getirdi.

Muğla sahillerinin güvenli olduğunu anlatan Naviko, "Sahilde atları görünce önce çok şaşırdım ama bunun güvenlik amacıyla oluğunu öğrenince çok mutlu oldum. Atları bir süre sevip unutulmayacak bir an için fotoğraf çektirdim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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