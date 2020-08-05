Jandarmanın atları, Bursa sahillerinde göreve başladı Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) Bursa'ya gönderilen atlar, sahillerde göreve başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) Bursa'ya gönderilen atlar, sahillerde göreve başladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına gönderilen "Bozok", "Cangül" ve "Plevne" isimli atların yer aldığı Atlı Jandarma Timi, Osmangazi, Mudanya, Karacabey ve Gemlik'teki sahillerde devriye görevi yapacak.

Tim, Uludağ Milli Parkı piknik ve kamp alanlarında da önleyici kolluk devriyesi faaliyeti yürütecek.

Kaynak: AA