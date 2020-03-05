Jandarmanın arama yaptığı evde 711 adet tarihi eser ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Jandarmanın arama yaptığı evde 711 adet tarihi eser ele geçirildi - Haberler

Jandarmanın arama yaptığı evde 711 adet tarihi eser ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin arama yaptığı evde 711 adet sikke, 13 adet tarihi eser obje ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

05.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:02
Jandarmanın arama yaptığı evde 711 adet tarihi eser ele geçirildi

ekiplerinin arama yaptığı evde 711 adet sikke, 13 adet tarihi eser obje ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Z.A. ve R.B. isimli şahısların evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 711 adet farklı boyutlarda sikke, 13 adet obje ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.


Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler