Jandarmanın 31 operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin Haziran ayında düzenlediği 31 operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin Haziran ayında düzenlediği 31 operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçen Haziran ayı içerisinde 31 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 41 şüpheli yakalanırken bu şüphelilerden 8'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. Operasyonlarda 3 bin 890 kök kenevir, bin 22 extacy uyuşturucu hap, 636 gram kubar esrar, 7 tabanca, 3 av tüfeği ve 219 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA