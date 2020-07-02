Jandarmanın 31 operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin Haziran ayında düzenlediği 31 operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.
02.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:09
Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin Haziran ayında düzenlediği 31 operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçen Haziran ayı içerisinde 31 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 41 şüpheli yakalanırken bu şüphelilerden 8'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. Operasyonlarda 3 bin 890 kök kenevir, bin 22 extacy uyuşturucu hap, 636 gram kubar esrar, 7 tabanca, 3 av tüfeği ve 219 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA