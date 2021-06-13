Jandarmanın 182'nci kuruluş yıl dönümü kutlama afişleri Kapadokya semalarında süzüldü
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Jandarmanın 182'nci kuruluş yıl dönümü kutlama afişleri Kapadokya semalarında süzüldü

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Kapadokya'da sıcak hava balonları, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama afişleriyle uçtu.

Kapadokya'da sıcak hava balonları, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama afişleriyle uçtu.

Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlik çerçevesinde Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bazı sıcak hava balonlarının sepetlerine, üzerinde "Kanun ordusu jandarma 182 yaşında" ve "Şan ve şerefle jandarma 182 yıldır sizlerle" kutlama afişleri asıldı.

Gün doğumu vaktinde turistlerin binişinin ardından gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında süzüldü.

Bölgede faaliyet sürdüren bir balon firmasının işletmecisi Nejat Öztürk, gazetecilere, jandarmanın kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiklerini belirtti.

Jandarmanın 182'nci kuruluş yıl dönümü kutlama afişleri Kapadokya semalarında süzüldü
Jandarmanın 182'nci kuruluş yıl dönümü kutlama afişleri Kapadokya semalarında süzüldü
Jandarmanın 182'nci kuruluş yıl dönümü kutlama afişleri Kapadokya semalarında süzüldü
Jandarmanın 182'nci kuruluş yıl dönümü kutlama afişleri Kapadokya semalarında süzüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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Jandarmanın 182'nci kuruluş yıl dönümü kutlama afişleri Kapadokya semalarında süzüldü - Haberler
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