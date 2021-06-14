Jandarmanın 182. kuruluşu yıldönümü kutlandı
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Jandarmanın 182. kuruluşu yıldönümü kutlandı

Jandarmanın 182. kuruluşu yıldönümü kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir'de Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Nevşehir'de Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Nevşehir'de Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'un çelenk Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra ise İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, JAKEM Komutanı Ercan Altın ve beraberindekiler Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182.yıldönümünü kutladı. - NEVŞEHİR

Jandarmanın 182. kuruluşu yıldönümü kutlandı
Jandarmanın 182. kuruluşu yıldönümü kutlandı
Jandarmanın 182. kuruluşu yıldönümü kutlandı
Jandarmanın 182. kuruluşu yıldönümü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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