Jandarmanın 182'inci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı
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Jandarmanın 182'inci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

Jandarmanın 182'inci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıldönümü sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi.

Bilecik'te Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıldönümü sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemine değindiği kutlama mesajının okunmasının ardından tören son buldu. Ardından Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve beraberindekiler Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. - BİLECİK

Jandarmanın 182'inci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı
Jandarmanın 182'inci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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