Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü: 5 kişi tutuklandı
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Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü: 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Haberler | 3. Sayfa

Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü: 5 kişi tutuklandı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zehir tacirlerini takibe alan jandarma ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü: 5 kişi tutuklandı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zehir tacirlerini takibe alan jandarma ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde U.H, Z.Z, A.A, İ.D. ve M.N.'nin ellerindeki yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı istihbaratını alan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5 kişiyi takibe alarak operasyon düzenledi. Kısa süren kovalamaca sonucu otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramalarda 3638 adet uyuşturucu hap, 150 gram Afgan macunu, 10 gram metamfetamin, bir miktar sahte dolar ve 5 adet cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişi karakolda yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü: 5 kişi tutuklandı
Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü: 5 kişi tutuklandı
Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü: 5 kişi tutuklandı
Jandarmadan zehir tacirlerine suçüstü: 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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