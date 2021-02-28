Son dakika 3. sayfa: Jandarma'dan zehir tacirlerine nefes kesen operasyon
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Son dakika 3. sayfa: Jandarma'dan zehir tacirlerine nefes kesen operasyon

28.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:39

Son dakika 3. sayfa haberine göre Jandarma'dan zehir tacirlerine nefes kesen operasyon Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Edirne'den Türkiye'ye uyuşturucu dağıtmak isteyen şüpheliler tutuklandı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla Bulgaristan'dan getirilen uyuşturucu maddeyi Edirne'den...

Jandarma'dan zehir tacirlerine nefes kesen operasyon

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'den Türkiye'ye uyuşturucu dağıtmak isteyen şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla Bulgaristan'dan getirilen uyuşturucu maddeyi Edirne'den Türkiye'ye dağıtmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde, Bulgaristan uyruklu M.A.D. ve K.D.G. isimli şahısların, yasadışı yollarla yurt dışından Türkiye'ye sokacakları uyuşturucu maddeyi Edirne'den farklı şehirlere dağıtacakları bilgisini aldı.

Jandarma'dan adım adım takip

Alınan bilgiler ışığında harekete geçen Jandarma ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalarla şüphelilerin Bulgaristan'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi yasadışı yollardan Türkiye'ye geçirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin kullandığı aracı adım adım takip eden Jandarma ekipleri Edirne'de şüphelilerin Türkiye'deki bağlantılarıyla buluşabilmek için ıssız bir noktaya doğru yöneldiklerini belirledi. Uzun süren bekleme sonunda buluşma noktasına gelen giden olmaması ve şüphelilerin buradan ayrılmak üzere hazırlık yapmaları üzerine Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Ekipleri bir anda karşılarında gören Bulgaristan uyruklu M.A.D. ve K.D.G. isimli şahıslar kaçmaya çalışsalar da çabaları sonuçsuz kaldı. Jandarma ekipleri, araçta ve olay yerinde yaptıkları aramalarda işbirlikçileri tarafından Türkiye'de dağıtılması planlanan 126 kilogram, Marihuana isimli uyuşturucu madde, 1 adet el telsizi ve 1 adet uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan otomobil ele geçirilirken, M.A.D. ve K.D.G. isimli şahıslar haklarında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Bulgaristan uyruklu M.A.D. ve K.D.G., Jandarma'daki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin itirafları sonucu ortaya çıkarılan işbirlikçilerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son dakika 3. sayfa: Jandarma'dan zehir tacirlerine nefes kesen operasyon
Son dakika 3. sayfa: Jandarma'dan zehir tacirlerine nefes kesen operasyon
Son dakika 3. sayfa: Jandarma'dan zehir tacirlerine nefes kesen operasyon
Son dakika 3. sayfa: Jandarma'dan zehir tacirlerine nefes kesen operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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