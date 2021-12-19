Jandarmadan Zehir Tacirlerine Geçit Yok; 16 Operasyonda 20 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; 03. 12. 2021 - 16. 12. 2021 tarihleri arasında toplam 16 uyuşturucu olayında 20 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 2083 gram kubar esrar maddesi, 92 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 24 gram metamfetamin ve 58 gram bonzai ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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