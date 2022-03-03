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Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok

Samsun'da Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu olaylarında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu olaylarında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde toplam 22 uyuşturucu olayında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 2 bin 361 gram kubar esrar maddesi, 217 gram metamfetamin, 42 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 3 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. - SAMSUN

Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok

Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun Valiliği, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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