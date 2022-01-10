Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği 5 ayrı çalışmada 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, 31 Aralık 2021 - 10 Ocak 2022 tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Haymana ilçesi, Durupınar Mahallesinde şüpheli hareketler sergileyen N.Ç. adlı şahıs, jandarma devriyesinin dikkatini çekti. Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde N.Ç. adlı şahsın üst ve daha sonra ev ve eklentisinde yapılan arama 125 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesinde yol kontrolü ve arama noktasında icra edilen faaliyet esnasında, şüpheli hareketler sergileyen M.M.İ. adlı şahsın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üst araması yapıldı ve elinde taşıdığı sakız kutusunun içinde 5 adet lilika uyuşturucu, 1 adet galara uyuşturucu hap ve naylon paketlere sarılı 4 gram metamfetamin madde ele geçirildi.

Sincan ilçesi İstiklal Mahallesinde jandarma devriyesi esnasında şüpheli hareketler sergileyen B.Ş. ve H.G. adlı şahısların, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan üst aramasında 12 adet suboxone hap ele geçirildi.

Gölbaşı ilçesi Oğulbey yol kontrol ve arama noktasında İ.Ö. adlı şahsın kullandığı araç şüphe üzerine durduruldu, araçta yapılan arama sonucunda 300 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesinde jandarma devriyesince şüphe üzerine üst araması yapılan Ş.A., D.A. ve M.C.S. adlı şahısların üzerinden 10 gram eroin ve 2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bahse konu 5 olayda ele geçen malzemelere el konularak 8 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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