Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 16 gözaltı
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Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 16 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | 3. Sayfa

- Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 16 gözaltı İzmir'in Ödemiş, Torbalı, Urla, Kiraz, Kemalpaşa, Karaburun, Menderes, Bayındır.

- Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 16 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş, Torbalı, Urla, Kiraz, Kemalpaşa, Karaburun, Menderes, Bayındır. Seferihisar, Dikili ve Selçuk ilçelerinde, jandarma tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Ödemiş, Torbalı, Urla, Kiraz, Kemalpaşa, Karaburun, Menderes, Bayındır. Seferihisar, Dikili ve Selçuk ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik, 04-14 Haziran 2021 tarihleri arasında çok sayıda operasyon ve uygulama gerçekleştirildi. Jandarma Narkotik Timleri, narkotik köpekleri ve dron destekli olarak icra edilen operasyonlarda ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette 5 bin 433 kök kenevir bitkisi, yaklaşık bin 500 gram kubar esrar maddesi, 56,65 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 3 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu içme aparatı, 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 11 adet av fişeği ve 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Narkotik köpeğinin uyuşturucu maddeyi bulma anı ise kamera tarafından görüntülendi.

Öte yandan operasyon ve uygulamalarda, olaylarla ilgili 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 16 gözaltı
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 16 gözaltı
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 16 gözaltı
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 16 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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