Jandarma'dan yüksek teknolojili uyuşturucu serasına baskın - Haberler
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Jandarma'dan yüksek teknolojili uyuşturucu serasına baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma'dan yüksek teknolojili uyuşturucu serasına baskın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beylikdüzü ve Avcılar'da 3 farklı adreste bulunan depo ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma'dan yüksek teknolojili uyuşturucu serasına baskın

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beylikdüzü ve Avcılar'da 3 farklı adreste bulunan depo ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen adreslerde, 720 kök 1.50 cm. boylarında mariuhana bitkisi, satışa hazır halde 128 Kg Mariuhana, ele geçirildi. Göz altına alınan 5 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; Ş.K. ve F.E. isimli şahısların Avcılar ve Beylikdüzü İlçelerinde farklı adreslerde uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisini aldı. İş yerini takibe alan Jandarma ekipleri, klima servisi görüntüsü verilen adreste müşteri hareketliliği olmadığı gibi, giriş çıkış yapanların da aynı kişiler olduğunu belirledi. Paravan olarak kullanılan iş yerine düzenli olarak giriş çıkış yaptığı gözlemlenen bu kişilerin, aynı zamanda farklı malzemeleri 3 adres arasında sürekli taşıdıkları tespit edildi.

Depoyu adeta uyuşturucu serasına çevirmişler

Jandarma ekipleri elde edilen bilgiler ışığından adli makamlardan alınan arama kararına istinaden söz konusu adreslere operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli tarafından yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen depo ve işyerlerinde yaptıkları aramalarda; 720 kök 1.50 cm. boylarında mariuhana bitkisi, hasadı yapılmış kurutma işlemi yapılmış satışa hazır halde 128 Kg Mariuhana, çok miktarda saksı ile toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan çok miktarda sıvı madde ile gübre ele geçirildi. Ş.K. ve F.E. ile yabancı uyruklu A.A., G.J. ve A.A. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.

Jandarma'dan yüksek teknolojili uyuşturucu serasına baskın

Jandarma'dan yüksek teknolojili uyuşturucu serasına baskın

Jandarma'dan yüksek teknolojili uyuşturucu serasına baskın

Jandarma'dan yüksek teknolojili uyuşturucu serasına baskın

Jandarma'dan yüksek teknolojili uyuşturucu serasına baskın

Jandarma'dan yüksek teknolojili uyuşturucu serasına baskın

Jandarma'dan yüksek teknolojili uyuşturucu serasına baskın
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