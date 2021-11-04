Son dakika haberleri: Jandarmadan YPG/PYD terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü YPG/PYD'nin yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere İstanbul'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Suriye'de YPG/PYD saflarındayken yasadışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Suriye uyruklu R.M., A.Y., L.M., B.M. ve Y.İ., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'de YPG/PYD saflarında faaliyet gösteren bazı şüphelilerin, yasadışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne eleman kazandırma gayreti içerisinde oldukları bilgisi alındı. Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve yakın takiple yakalanan örgüt mensuplarının itirafları doğrultusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. YPG/PYD terör örgütünde faaliyet göstermekte iken, yasadışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da terör örgütüne eleman kazandırmak ve provokatif eylemlerde bulunmak maksadıyla faaliyetlerini sürdüren şüphelileri adım adım takip eden Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerini belirledi.