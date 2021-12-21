Jandarmadan yolda kalan vatandaşlara yardım eli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan yolda kalan vatandaşlara yardım eli

Jandarmadan yolda kalan vatandaşlara yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım eli uzattı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım eli uzattı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara zincir takmaları konusunda yardımcı oldu. Ekipler yolda kalan sürücülere zincir takma konusunda destek olarak trafikte kış tedbirleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. - ZONGULDAK

Jandarmadan yolda kalan vatandaşlara yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title