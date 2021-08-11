Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim

Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta son dönemde artan otobüs ve yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının önlemek maksadıyla toplu taşıma yapan araçların denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta son dönemde artan otobüs ve yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının önlemek maksadıyla toplu taşıma yapan araçların denetimi yapıldı.

Pazarcık ilçesi, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otobüs ve yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının meydana gelmesini önlemek ve sürücülerde yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, Sivil Jandarma trafik personelince toplu taşıma yapan araçların denetimi yapıldı.

Uygulamada şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları ve şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları hususu kontrol edildi.

Denetimlerde kural ihlali yapan 7 sürücüye toplam 2 bin 540 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kazaların önlenmesi amacıyla sivil olarak icra edilen denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim
Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Haluk Levent İbrahim Çelikkol
Spor Caner Erkin Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 10:36:51. #1.14#

title