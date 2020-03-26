JANDARMADAN YOLCU OTOBÜSLERİNE SOSYAL MESAFE DENETİMİ
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JANDARMADAN YOLCU OTOBÜSLERİNE SOSYAL MESAFE DENETİMİ

İstanbul İl Jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu sayısını yüzde 50 indirmesi kararlaştırılan şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik Kuzey Marmara Otoyolu'nda (KMO) denetim yaptı.

26.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:16
JANDARMADAN YOLCU OTOBÜSLERİNE SOSYAL MESAFE DENETİMİ

İstanbul İl Jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu sayısını yüzde 50 indirmesi kararlaştırılan şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik Kuzey Marmara Otoyolu'nda (KMO) denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığ'ınca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye göre, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturması kararlaştırıldı. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma ekipleri de denetimlerine başladı. Ekipler, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde Kuzey Marmara Otoyolu'nda denetimlerde bulundu. Otobüs şoförleri yolcu sayısının yüzde 50'nin üzerinde olmaması konusunda uyarılırken, yolcular da sosyal mesafeye uygun oturmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca otobüslerde kimlik kontrolleri de yapılarak 65 yaş ve üstü yolcu alınmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Artvin'den İstanbul'a gelen şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü Yunus Eryiğit, 'Yüzde 50 yolcu uygulaması bence çok iyi oldu. İnsanlar birbirleriyle temas etmiyor. Hem hastalık bulaşmaz hem yolcularımız rahat eder hem de beyinlerde bir nevi rahatlık olur dedi.

Tokat'tan İstanbul'a gelen yolcu Sebahattin Akyürek ise, Uygulamalar halkın sağlığı açısından yapılması gereken şeyler. Biz de kendi açımızdan bazı önlemler alıyoruz. Otobüs firması da ara sıra dezenfekte çalışması yaptı, devamlı kolonya ikram etti. Uygulamadan memnunuz dedi.

JANDARMADAN YOLCU OTOBÜSLERİNE SOSYAL MESAFE DENETİMİ

Kaynak: DHA

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JANDARMADAN YOLCU OTOBÜSLERİNE SOSYAL MESAFE DENETİMİ

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