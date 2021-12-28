JANDARMADAN YILBAŞI ÖNCESİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA (DHA) - Antalya'da jandarma tatilcilerin yeni yıl etkinliklerini huzurlu ortamda kutlaması amacıyla yaptığı operasyonlarda 216 bin 100 gram skunk, 11 bin 500 gram kubar esrar, 3 bin 250 gram metamfetamin, 3 bin 200 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 800 kök kenevir bitkisi, 300 gram bonzai, 500 gram toz esrar, 150 gram eroin, 100 gram kokain ele geçirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yeni yıl etkinliklerini tatilcilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda kutlaması amacıyla uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar artırıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarda 216 bin 100 gram skunk, 11 bin 500 gram kubar esrar, 3 bin 250 gram metamfetamin, 3 bin 200 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 800 kök kenevir bitkisi, 300 gram bonzai, 500 gram toz esrar, 150 gram eroin, 100 gram kokain ve 13 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda, 80 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin 43'ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 37 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.