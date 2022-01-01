Jandarmadan yeni yıl operasyonu - Haberler
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Jandarmadan yeni yıl operasyonu

Jandarmadan yeni yıl operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta jandarma ekipleri yeni yılda emniyet tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta jandarma ekipleri yeni yılda emniyet tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 98 ekip 600 personelin katılımı ile gerçekleşen denetimlerde 255 umuma açık işletme denetlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yılda emniyet tedbirlerine yönelik il genelinde denetim yaptı. 98 ekip, 600 personelin katılımı ile gerçekleşen denetimlerde 255 umuma açık işletme denetlendi. 6 bin 261 şahıs ve 3 bin 613 araç sorgulandı. Denetimlerde 30 litre bandrolsüz sahte alkol ele geçirilirken 2 şahsa adli işlem başlatıldı. Yine denetimlerde ruhsatsız av tüfeği bulundurma, ruhsatsız kuru sıkı tabanca bulundurma ve gürültü kabahatlerinden 4 bin 116 TL tutarında idari yaptırım uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanırken 10 araç trafikten men edilerek 19 araç sürücüsüne toplamda 21 bin 651 TL trafik idari para cezası uygulandı. 6 şahsın sürücü belgesine ise geçici süreyle el konuldu. - ZONGULDAK

Jandarmadan yeni yıl operasyonu

Jandarmadan yeni yıl operasyonu

Jandarmadan yeni yıl operasyonu

Jandarmadan yeni yıl operasyonu

Jandarmadan yeni yıl operasyonu

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