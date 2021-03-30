Jandarmadan "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" Uygulaması
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Jandarmadan "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" Uygulaması

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Jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' Uygulaması

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik timleri tarafından "Yaya öncelikli trafik" uygulaması kapsamında Malatya'da jandarma bölgesinde çeşitli noktalarda ve okullarda "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması gerçekleştirildi.

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik timleri tarafından "Yaya öncelikli trafik" uygulaması kapsamında Malatya'da jandarma bölgesinde çeşitli noktalarda ve okullarda "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ilan edilmesi nedeniyle Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından Dilek, Konak ve Şahnahan Mahallelerindeki okullarda öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi. Bu çerçevede okul ve yaya geçitlerinde durdurulan sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74. Maddesinde belirtilen "Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti ve ya levhaları ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken buradan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiği, bu kurala riayet etmeyen sürücülere 652 TL idari para cezası uygulanacağı" bilgilendirilmesi yapıldı.

"Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması kapsamında öğrencilere kırmızı düdük ile jandarma temalı maske, cetvel, boyama kitabı, şapka ve tişört dağıtıldı. - MALATYA

Jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' Uygulaması
Jandarmadan 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' Uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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