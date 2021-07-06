Jandarmadan yasadışı yayın yapan sitelere erişim engeli
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Jandarmadan yasadışı yayın yapan sitelere erişim engeli

Jandarmadan yasadışı yayın yapan sitelere erişim engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de jandarma ekipleri yasadışı zararlı yayın yapan 128 internet sitesine BTK'ya müracaat ederek, erişimin engellenmesini sağladı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri yasadışı zararlı yayın yapan 128 internet sitesine BTK'ya müracaat ederek, erişimin engellenmesini sağladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında Türkiye'den erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan internet sitelerine yönelik son 2 aylık dönemde icra edilen açık kaynak araştırma faaliyetleri neticesinde; 61 yasadışı bahis, 63 müstehcen içerikli, 1 zararlı yazılım içeren, 3 uyuşturucu maddeye özendirme içerikli olmak üzere toplam 128 internet sitesinin herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a Muhalefet oluşturduğu tespit edip ve BTK'ya bildirimde bulunularak erişimin engellenmesi sağlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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