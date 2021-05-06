Jandarmadan vatandaşlara maske
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Jandarmadan vatandaşlara maske

Jandarmadan vatandaşlara maske
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma ekipleri, 1-7 Mayıs Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle maske ve broşür dağıtıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma ekipleri, 1-7 Mayıs Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle maske ve broşür dağıtıldı.

Battalgazi İlçe Jandarma ekipleri tarafından sokaklarda maske dağıtılarak, vatandaşlara maskenin kullanımı, sosyal mesafe gibi pandemi sürecinde önemli olan kurallar hakkında bilgi verildi.

İlçedeki vatandaş ve esnaflara trafik kurallarının da hatırlatıldığı broşürler dağıtıldı.

Ekipler gerçekleştirdiği yol denetimlerinde de, trafikte yaya önceliği, hız sınırları gibi kurallara uyulup uluymadığını, özellikle tarımsal dönemin yaklaşması sebebiyle traktör ve römorklarında reflektör kullanılıp kullanılmadığını kontrol ederek, sürücülere ikazlarda bulundu. - MALATYA

Jandarmadan vatandaşlara maske
Jandarmadan vatandaşlara maske

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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