Jandarmadan uzaktan trafik eğitimi
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Jandarmadan uzaktan trafik eğitimi

30.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:38
Jandarmadan uzaktan trafik eğitimi

Vezirköprü ilçesinde jandarma trafik timi, öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verdi.

Vezirköprü ilçesinde jandarma trafik timi, öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verdi.

Yağınözü Ortaokulu öğrencilerine verilen eğitimde, genel trafik kuralları, okul servisi aracında uyulması gereken kurallar, trafik kazaları, karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ve işaretleri, araçlarda uyulması gereken kurallar, oyun alanları ve bisiklet kullanma kuralları anlatıldı.

Uzaktan eğitime 35 öğrenci katılırken, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için uzaktan eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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