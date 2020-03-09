Jandarmadan "uyuşturucuyla mücadele" eğitimi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Jandarmadan "uyuşturucuyla mücadele" eğitimi - Haberler
Jandarma, Muş, 3. Sayfa

Jandarmadan "uyuşturucuyla mücadele" eğitimi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerini "uyuşturucuyla mücadele" hakkında bilgilendirdi.

09.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:09
Jandarmadan

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerini "uyuşturucuyla mücadele" hakkında bilgilendirdi.


Muş İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının "Uyuşturucuyla Mücadele Ayı" ilan edilmesi dolayısıyla Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sabahattin Zaim Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya gelerek uyuşturucu madde ve bağımlılığın zararları hakkında bilgi paylaşımı yaptı. Burada öğrencilere çeşitli bilgilendirmelerde bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Meltem İşbilir tarafından sinevizyon gösterimi yapıldı. Yapılan sunumların ardından uyuşturucu madde arama köpeği "Caka" desteği ile öğrenci ve personellere bir gösteri yapıldı.


Konuyla ilgili Muş İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının 'Uyuşturucuyla Mücadele Ayı' ilan edilmesi dolayısıyla Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencileri ve üniversite personeline yönelik olarak Muş Alparslan Üniversitesinde eğitim faaliyeti icra edilmiştir. Ayrıca icra edilen eğitim faaliyetinde Caka isimli uyuşturucu madde arama Köpeği de öğrenci ve personele gösteri yapmıştır. Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İçişleri Bakanlığınca yürütülen strateji çerçevesinde 'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' sloganı ile yürütülecek eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" denildi.


Program, öğrencilerin bilgilendirilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haberler
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haberler
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haberler
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haberler
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haberler
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Vladimir Putin İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Muhterem Nur Berkay Şahin Demet Akalın
Spor Podolski Gökhan Gönül Sergen Yalçın Abdülkadir Ömür Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: Jandarmadan "uyuşturucuyla mücadele" eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:54:00. #1.15#