Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir İl Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışmasında, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına geçit vermiyor.
Balıkesir İl Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışmasında, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına geçit vermiyor. Jandarma ekipleri son 1 ayda 54 zehir tacirini yakalarken, adli makamlara çıkarılan 7 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerince Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında icra edilen toplam (35) faaliyet neticesinde; 54 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen bu şüphelilerden 7'si tutuklanmış ve 1 şüphelinin firar olarak aranmasına devam ediliyor. Jandarmanın yaptığı operasyonlarda 7 kilo 564 gram kubar esrar, 901 gram shunk, 460 adet sentetik uyuşturucu hap, 77 kök kenevir bitkisi ve 155 gram kenevir tohumu ele geçirildi. - BALIKESİR