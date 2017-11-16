Jandarmadan Uyuşturucuya Geçit Yok

Bursa'da Jandarma tarafından metamfetamin ve uyuşturucuyu kullanmak için ampul ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kurye aracılığıyla Bursa'ya uyuşturucu getirilerek piyasaya sürüleceği ihbarını alınca operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'dan Bursa'ya gelen otobüsten inen bir şahsın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüpheli hareketler sergilediğini fark eden Jandarma ekipleri, S.U.'yu gözaltına aldı. S.U.'nun üst aramasında piyasaya sürülmek üzere 180 gram metamfetamin ele geçirildi.



Öte yandan Yıldırım Karapınar Mahallesinde devriye gezen Jandarma ekipleri şüphe üzerine O.A.'nın üzerini aradı. O.A.'nın üzerinde 7 gram uyuşturucu madde ele geçiren ekipler şahsı gözaltına aldı.



Her iki zanlıda sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA